GTA: Online – Die Verwandlungsrennen starten ab morgen

Die Verwandlungsrennen (Transform Races) halten am 17. Oktober Einzug in GTA Online. Passend dazu gibt es einen Trailer. In Verwandlungsrennen verändern sich eure Fahrzeuge ständig – von Zweirädern über Flugzeuge bis hin zu Wasserfahrzeugen und mehr. Warps sorgen für eine Extraportion Chaos und zusätzliches Unheil, indem sie euch mitten im Rennen an komplett andere Stellen teleportieren. Wie immer erscheint die Erweiterung via Update automatisch in GTA Online.

Quelle: Rockstar Games via Pressemeldung