Games Charts – FIFA 18 kickt sich auch an Switch-Spitze

In den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, vergrößert „FIFA 18“ sein Spielfeld: Ronaldo & Co. halten mittlerweile nicht nur auf PS4, Xbox One, PS3 und Xbox 360 den Kasten sauber, sondern dribbeln auch von Platz sechs auf eins der Nintendo Switch-Auswertung. Damit kontrollieren die Ballsport-Profis nun fünf Hitlisten gleichzeitig.

Aber nicht nur das: Auch zwei neue Titel fügen sich in die Charts ein. Die Jagdsimulation „theHunter: Call of the Wild“ trifft die Positionen sechs (PS4) und sieben (Xbox One); das Action-RPG „Dragon’s Dogma: Dark Arisen“ flattert jeweils an die fünfte Stelle. Silber sichern sich „Destiny 2“ (PS4) und die neu erschienene Standard Edition von „Forza Motorsport 7“ (Xbox One). Weitere Vizesieger sind „Call of Duty: Black Ops 2” (PS3), „Minecraft” (Xbox 360) und „Mario Kart 8 Deluxe“ (Nintendo Switch).

Der berühmteste Klempner der Welt sieht auch in den 3DS-Charts nach dem Rechten. Gemeinsam mit seinem besten Freund Luigi kämpft er in der „3DS Mario & Luigi: Super Star Saga“ an vorderster Front gegen Bowsers Schergen. Auf Rang zwei wird das Rätsel um „Layton`s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre“ gelöst. Vorwochensieger „3DS Miitopia“ rangiert nun an dritter Stelle. Im Nintendo Wii-Ranking ist Mario dank „Mario Party 9 Selects“ und „Mario Bros. Selects“ doppelt erfolgreich.

Computerspieler setzen auf bewährte Kost und bugsieren „Die Sims 4“ zurück von zwei auf eins. Die restlichen Medaillen gehen an den „Landwirtschafts-Simulator 17“ und die Limited Edition von „Total War: Warhammer 2“.

Quelle: GfK Entertainment via Pressemeldung