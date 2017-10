Forged Battalion – Command & Conquer-Veteran Petroglyph bringt neues Spiel heraus

Team17 hat heute zusammen mit den Westwood Studios und den Command & Conquer-Veteranen Petroglyph Games Forged Battalion angekündigt. In Forged Battalion erstellen und individualisieren Spieler ihre eigene Fraktion und stürzen sich damit in verschiedene Single- und Multiplayer-Schlachten. Sie schlüpfen dabei nicht nur in die Rolle von Kommandanten, sondern auch in die der Ingenieure und kontrollieren dadurch die Entwicklung der Einheiten, Gebäude, Superwaffen und Wirtschaft.

Das Spiel startet Anfang 2018 in den Steam Early Access.

Quelle: Team17 via Pressemeldung