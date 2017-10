DOOM – Erscheint am 10.November für Nintendo Switch

Kurz nach der Ankündigung, dass DOOM noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch erscheinen wird, steht nun das Releasedatum fest. idSoftware’s höllischer Dämonen-Shooter erscheint am 10. November dieses Jahres.

In einem nagelneuen Entwickler-Video sprechen Creative Director Hugo Martin und Executive Producer Marty Stratton über die zahlreichen Features, auf die sich Spieler in DOOM auf der Nintendo Switch freuen können. Das Spiel enthält die komplette Singleplayer-Kampagne (mit allen Schwierigkeitsstufen), den Arcade Modus, sämtliche Multiplayer-Karten und -Modi sowie alle bisher erschienenen DLC-Inhalte. Außerdem enthüllen die beiden Details über die Zusammenarbeit mit Panic Button und erklären, was sie getan haben um sicherzustellen, dass sich DOOM auf Nintendo Switch genauso schnell und brutal anfühlt wie auf den anderen Plattformen.

Quelle: Bethesda via Pressemeldung