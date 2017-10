Die Live-Action-Trailer für Call of Duty: WWII sind da. Für den neusten Teil liefert Activision den Fans actiongeladene Trailer. In nicht nur einem, sondern drei verschiedenen Trailern für den legendären Blockbuster wird von Freunden erzählt, die wieder zusammenkommen, um Call of Duty zu spielen.

Call of Duty: WWII mit Live-Action-Trailer

Activision unterstützt das Spiel mit einer gewaltigen Marketingkampagne im TV, online und Werbung im Außenbereich. Zusätzlich zum weltweiten Spot gibt es eigene Versionen für Großbritannien und Frankreich, die in Prag gefilmt wurden und speziell in ihren jeweiligen Territorien eingesetzt werden. Für die kreative Ausarbeitung der gesamten Kampagne hat Activision mit der Agentur 72andSunny Los Angeles zusammengearbeitet.

Call of Duty: WWII wird weltweit am 3. November veröffentlicht.

