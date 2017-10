Blizzard – Klagt gegen 4399 Network Co.

Blizzard ist eine überaus erfolgreiche Spieleschmiede. Es spielt keine Rolle, in welchen gefilden die Blizzard Titel angesiedelt sind. Sie sind so gut wie immer Aushängeschild des jeweiligen Genres. So auch der Coop-Shooter Overwatch.

Blizzard vs. 4399 Network Co.

So viel Freude die Spiele auch machen, wenn es um Plagiate geht, kennt Blizzard keinen Spass. Die Spieleschmiede wirft dem chinesischen Entwicklerstudio 4399 Network Co. vor, sie hätten Overwatch in ihrem Mobile-Shooter Heroes of Warfare nahezu 1:1 kopiert. Und tatsächlich sind die vielen Übereinstimmungen nicht von der Hand zu weisen. Die Charaktere ähneln sich, und haben meist sogar dieselben Waffen wie ihre Vorbilder aus Overwatch. Auch das Leveldesign könnte, bis auf einige kleinen Änderungen, auch aus Overwatch stammen. Blizzard hat nun in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Partner NetEase Klage gegen 4399 Network Co. eingereicht und fordert, das Heroes of Warfare eingestellt wird.

Quelle: mmoculture.com