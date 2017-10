Assassins Creed Origins – Live Action Trailer veröffentlicht

Ubisoft hat heute einen Live Action Trailer zu Assassins Creed Origins veröffentlicht. Aus der Perspektive des neuen Protagonisten, bekommt ihr dabei einen Einblick in das alte Ägypten.

Assassins Creed Origins entführt euch nach Ägypten

Im Live Action Trailer erklärt euch Bayek höchstpersönlich, wie die Assassinen entstanden sind. Dabei bekommt ihr tolle Bilder zu sehen und die Filmarbeit kann sich wirklich sehen lassen. Die Einblicke in die Entstehung der Attentätergilde sind dabei nicht nur für Fans interessant. Am 27. Oktober geht der neue Titel für Playstation 4, Xbox One und PC an den Start.

Quelle: Ubisoft Asia (via Youtube)