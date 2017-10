Friday the 13th: The Game – Überraschungs-DLC am Freitag den 13.

Der Horror-Slasher Friday the 13th, der die weltbekannten Filmde wieder aufleben lässt, ging im Frühjahr 2017 online und schlug dabei ein wie eine Bombe. Mehr als 75.000 Spieler konnte der Horrorklassiker überzeugen. Im Spiel geht es darum, als ein Jugendlicher im besten Fall mit seiner Gruppe den Killer Jason zu überleben und ihm zu entkommen. Entsprechend gibt es immer einen Spieler, die Rollen werden per Zufall je Spiel verteilt, der in die Rolle von Jason schlüpfen darf und auf die Jagd nach den Jugendlichen geht.

Da es in den letzten Monaten allerdings etwas ruhiger um das Spiel geworden ist, haben sich die Entwickler passend zum Spielnamen überlegt, das Spiel am Freitag den 13. als Retail Version für PS4 und Xbox One in die Läden eures Vertrauens zu bringen. Desweiteren ist am gleichen Tag ein kostenloser DLC erschienen, dieser basiert auf dem Film „The Final Chapter“. Dieser DLC beinhaltet folgendes:

Eine überarbeitete Version des Killers Jason, die sich an dem 4.Film orientiert

Eine neue Karte mit dem Namen: Jarvis House. Dabei handelt es sich nun um die größte Karte im Spiel.

Ein auf Chuck (3. Teil) basierenden Counselor „Mitch Floyd

Der Effekt Regen würde eingeführt.

