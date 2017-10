Shakes and Fidget: The Adventure – Browsergame wird zum Point’n’Click-Adventure

Shakes and Fidget ist eine beliebte Webcomicserie von Oliver Pannier und Marvin Clifford, welche seit 2009 auch als Browsergame Erfolge feiert. Den Webcomic gibt es schon eine Weile nicht mehr, das Browsergame wird jedoch auch heute noch gespielt. Die skurillen Figuren, welche sich in der WoW-Welt befinden, sollen nun ihr eigenes Point’n’Click-Adventure bekommen. Dazu wurde nun eine kickstarter-Kampagne gestartet.

King Art Games als Entwickler

Das Team von King Art Games soll Shakes and Fidget: The Adventure entwickeln. Mit Point’n’Click-Adventures kennen sie sich aus, so Titel wie The Book of Unwritten Tales und Die Zwerge gehen auf ihr Konto. Mit der kickstarter-Kampagne sollen bis zum 15. November 250.000€ eingenommen werden, derzeit ist der Stand bei über 72.000€. Sollte das Ziel erreicht werden, erscheint das Spiel im September nächsten Jahres für den PC. Sollten statt dem geplanten Ziel 320.000€ eingenommen werden, ist auch eine PS4- und Xbox One-Version geplant.

Quelle: kickstarter