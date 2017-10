Battlefield 1 – Oktober Update erschienen

Der Taktik-Shooter aus dem Hause Dice erfreut sich regelmäßiger Wartungen und damit verbundenen Updates. Das Oktober Update brachte einige interessante Neuerungen. Viele neue Inhalte, welche mit der aktuellen Erweiterung „In the Name of the Tsar“ Einzug ins Spiel nahmen, wurden verändert.

Spielen heißt Veränderung

In dem knapp 3 GB großen Update sind eine Menge Anpassungen an den verschiedenen Bereichen um Spiel gemacht wurden. So gibt es Neuerungen auf verschiedenen Karten, das Waffenbalancing wurde überarbeitet, Gadgets wurden optimiert und Spezialisierungen bekamen einige Probleme behoben. Die genauen Patchnotes sind auf der Battlefield Homepage nach zu lesen. Doch einer der wichtigsten Punkte ist der, dass im Spielmodus „Operation“ nur noch 64 Spieler-Matches möglich sind. Dice hat auf die Community gehört, und die anwählbaren 40 Spieler – Matches komplett aus dem Spiel gestrichen.

Quelle: battlefield.com