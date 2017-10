Story of Seasons: Trio of Towns – Launch-Trailer zum heutigen Release

Nintendo veröffentlichte zum heutigen Release der Bauernhof-Simulation Story of Seasons: Trio of Towns den passenden Trailer. Das Spiel erscheint für den Nintendo 3DS und versetzt den Spieler in die Rolle eines Farmers. Zu sehen sind im Trailer unter anderem die neuen Städte, das Farmleben und andere Aktivitäten vor.

Drei unterschiedliche Städte erwarten euch

In der Welt von Story of Seasons: Trio of Towns gibt es drei unterschiedliche Städte. Während Westown direkt aus dem Wilden Westen stammen könnte, ist Tsuyukusa eher an die asiatische Region angepasst. Zudem begegnen euch in Lulukoko allerlei tropische Tiere und Pflanzen. Natürlich müsst ihr euch auch wieder um einen Hof kümmern, auf dem ihr Pflanzen anbauen und Tiere züchten könnt. Dabei könnt ihr euren Hof so gestalten, wie ihr es möchtet. Auch euer Outfit könnt ihr ändern, so könnt ihr euch beispielsweise als Super Mario-Charaktere kleiden.

Quelle: Nintendo Deutschland (via Youtube)