Star Wars Battlefront II – Loot Crate System war unvollständig

Die Beta zu EAs Star Wars Battlefront II konnte zwar spielerisch punkten, stieß aber dennoch vielen sauer auf. Der Grund dafür war das Loot Crate System über den der gesamte Fortschritt im Spiel läuft.

Star Wars Battlefront II Entwickler erklären Fortschrittssystem

DICE ist der Aufruhr um das Loot Crate System natürlich nicht entgangen und hat sich daher mit einer Stellungnahme an die Fans gewandt. Die Entwickler äußerten dabei, dass das neue System in der Beta noch unvollständig war und es mehr Wege geben soll Waffen, Credits, Star Cards etc. zu bekommen. Zudem soll es nicht möglich sein gleich zu Beginn einfach Loot Boxen zu kaufen um alle Waffen zu bekommen, da man angeblich erst einen gewissen Spielfortschritt haben muss. Ob diese Änderungen tatsächlich so geplant waren oder ob diese erst nach der Kritik implementiert wurden, bleibt natürlich fraglich.

Äußerungen der Entwickler

es gibt viele Wege wie man In-Game Waffen, Zusätze, Credits, Star Cards, Emotes, Outfits und Siegesposen verdienen kann

die mächtigsten Items sollen nur durch In-Game Erfolge zu verdienen sein

Crates sollen einen Mix aus Star Cards, Outfits, Emotes und Siegesposen enthalten

Spieler können Crates durch Challenges und andere Meilensteine verdienen können oder diese mit In-Game Credits oder Kristallen(Premiumwährung) kaufen können

doppelte Star Cards geben Crafting Material mit denen man andere Star Cards aufwerten kann

Spieler müssen sich das Recht erspielen Star Cards aufrüsten und Waffen freispielen zu können. Ein gewisser Spielerrang ist notwendig für Upgrades und Unlocks

