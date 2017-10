South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Inhalt des Season Pass vorgestellt

Mit dem 17. Oktober erscheint in der kommenden Woche das neuste Abenteuer rund um Kenny und seine Freunde für PC, Xbox One und PlayStation 4. In South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe tauchen die Spieler in das South Park Universum ein, in welchem die Kinder Superhelden-Charaktere nachspielen. Mit dem Spiel erscheint auch ein Season Pass, dessen Inhalt Publisher Ubisoft nun genauer vorgestellt hat. Der Season Pass wird die folgenden drei Add-Ons beinhalten:

– Die Spieler treten in einer ultimativen Kampf-Herausforderung in Dr. Timothys Gefahrendeck an. Dabei können exklusive Kostüme und Artefakte freigeschaltet werden. Das Add-On Gefahrendeck wird ab Dezember 2017 einzeln für 5,99 € erhältlich sein. From Dusk till Casa Bonita – Dabei handelt es sich um eine neue Geschichte, in der die Spieler sich mit The Coon und Mysterion verbünden, um die dämonische Präsenz von Casa Bonita zu besiegen. Der Inhalt wird 2018 einzeln für 11,99 € erhältlich sein.

– Dabei handelt es sich um eine neue Geschichte, in der die Spieler sich mit The Coon und Mysterion verbünden, um die dämonische Präsenz von Casa Bonita zu besiegen. Der Inhalt wird 2018 einzeln für 11,99 € erhältlich sein. Bring den Crunch – Kommt mit einer neuen Geschichte, die alle neuen Superhelden-Klassen beinhaltet. Der Inhalt wird 2018 einzeln für 11,99 € erhältlich sein.

Der Season Pass enthält zudem folgenden Inhalt:

– Beinhaltet Kostüme und Vorteilspakete, erhältlich ab dem 17. Oktober für 4,99 €. Towelie, dein Spielfreund – Beinhaltet einen Spiel-Assistenten mit hilfreichen Tipps, erhältlich ab dem 24. Oktober für 1,99 €.

Der Season Pass zu South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe wird am dem 17. Oktober zu einem Preis von 29,99 € erhältlich sein. Der Season Pass wird zudem Bestandteil der Gold-Edition sein.

Quelle: Ubisoft