LEGO Marvel Super Heroes 2 – Neuer Trailer zum Marvel Abenteuer

Neuigkeiten aus der Welt der „Klötzchen“ – Warner Bros. Interactive Entertainment veröffentlichte einen neuen Trailer zu LEGO Marvel Super Heroes 2. Einige dürften das Video bereits auf der diesjährigen New York Comic Con gesehen haben und daher den süßen Weltraum Hund Cosmo bereits kennen. Aber viel wichtiger ist die eigentliche Aufgabe, der sich der sowjetische Kosmonaut stellen muss. Er muss ein Elite-Team von Superhelden alarmieren und aufstellen, um es mit dem zeitreisenden Superschurken Kang dem Eroberer aufzunehmen. Natürlich dürften seine telepathischen Fähigkeiten und seine guten Kontakte zu den Guardians of the Galaxy dabei von Vorteil sein.

Ein Elitetrupp aus Marvel-Helden muss die LEGO-Welt retten

Bei dem Bösewicht handelt es sich um keinen geringeren als „Kang“. Er hat bereits zahlreiche Marvel-Städte und -Orte aus verschiedenen Punkten in Raum und Zeit gestohlen und damit die ausgedehnte, offene Spielwelt von Chronopolis geschaffen, in der Hoffnung, das Universum zu unterwerfen und darüber zu herrschen. Cosmos Aufruf an die Superhelden sorgt für eine ungleiche Truppe von Marvel-Superhelden aus unterschiedlichen Zeitperioden und Realitäten – darunter Star-Lord, Thor, Spider-Man, Spider-Gwen, Hulk, She-Hulk, Ms. Marvel, Rocket Raccoon, Iron Man, Cowboy Captain America, Doktor Strange, Captain Marvel, Black Panther, Groot und viele mehr. Wird es dieser bunte und chaotische Haufen schaffen und Kangs teuflische Pläne vereiteln?

Season Pass

Auf der NY CC wurden zusätzlich noch Details zum Season Pass des Spiels bekannt gegeben. Dieser wird sechs Level-Pakete und vier Charakter-Pakete enthalten. Die Level-Pakete sollen Inhalte umfassen, die von einer Reihe von demnächst erscheinenden Marvel-Filmen und -Fernsehserien inspiriert wurden. Die Charakter-Pakete fügen dem vielfältigen Charakteraufgebot des Hauptspiels von über 200 Superhelden und Superschurken mehr als 60 neue Charaktere hinzu. Der Season Pass von LEGO Marvel Super Heroes 2 wird zum Preis von 14,99 Euro erhältlich sein.

