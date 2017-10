Kirby Battle Royale – Japanischer Trailer stellt unterschiedliche Spielmodi vor

Bald wird es einen etwas anderen Kirby-Titel geben, denn in Kirby Battle Royale werdet ihr nicht wie gewohnt mit dem pinken Ball durch bunte Level hüpfen, sondern euch gegenseitig bekämpfen. Jedoch ist die pure Konfrontation nicht das Einzige, was ihr in Kirby Battle Royale tun werdet. Ein japanischer Trailer zeigt nun viele weitere Modi, die es im Spiel geben wird.

Kirby Party

Zu Teilen erinnern die Spielchen, die im Trailer gezeigt werden, an Mario Party-Minispiele. Natürlich gibt es den schon bei der Präsentation des Spiels gezeigten Arena-Modus, in welchem vier Spieler so lange gegeneinander kämpfen, bis nur noch einer übrig bleibt. Doch abseits davon gibt es auch Minispiele wie Äpfel sammeln, Münzjagd, Rechenübungen und vieles mehr. Kirby Battle Royale wird also durchaus mehr zu bieten haben als nur pures Gekloppe unter Kirbys. Es erscheint am 03. November für den Nintendo 3DS.

Quelle: Nintendo 公式チャンネル