Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds – Neuer Trailer veröffentlicht

Fans von Horizon Zero Dawn haben allen Grund zur Freude. Das epische Abenteuer aus der Spieleschmiede von Guerilla Games bekommt das erste Add On spendiert. Passend dazu hat Sony nun einen Trailer veröffentlicht.

Die Reise geht weiter

Das Abenteuer führt Aloy in die erbarmungslose Kälte des Banuk-Grenzlandes. Dort ist der sagenumwobene Berg des Landes, welcher ein dunkles Geheimnis birgt. Doch auf dem Weg zu dem Berg erwarten den Spieler viele neue Gefahren. Maschinen lauern an allen Ecken. Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds erscheint am 7. November 2017 PS4-Exklusiv.

Quelle: Sony (via Youtube)