Gewinnspiel – Wir verlosen 3x Layton`s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre

Rätsel zu knacken liegt bei den Laytons wohl in der Familie. Deshalb übernimmt jetzt, da der berühmte Professor Layton verschwunden ist, seine Tochter Katrielle die kniffligen Ermittlungen – in „Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre“. Mit mehr Rätseln denn je, einer neuen Heldin, einer bunten Schar neuer Charaktere, witzigen Dialogen und einer fesselnden, neuen Krimi-Handlung beginnt für die Layton-Serie eine neue Ära. Werden Katrielle und ihre Freunde ihren verschollenen Vater aufspüren?

Wir verlosen zusammen mit Nintendo drei Exemplare des Spiels.

Was gibt es zu gewinnen?

Gewinner 1-3: jeweils 1x Layton`s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (3DS)

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite, folgst uns auf Twitter und Instagram

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und löst folgendes Rätsel von Professor Laytons:

Die Teilnahmebedingungen:

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 30. Oktober 2017. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.