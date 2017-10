Cities: Skylines – Neue Konsolenerweiterung Snowfall

Es geht weiter mit Cities: Skylines, Paradox Interactivekündigte nun den Releaser der ersten Erweiterung „Snowfall“ für das Spiel an. Dieses soll sowohl für Playstation 4 als auch für Xbox One erscheinen. In dieser Erweiterung wird die Welt von Cities: Skylines dank weiterer Winterkarten in ein wahres Winterwunderland verwandelt. Den Bürgermeister erwarten neue Aufgaben, wie zum Beispiel die Straßen von Schnee und Eis zu räumen, aber viel wichtiger ist die Aufgabe in der gesamten Stadt ausreichend Heizkraft bereits zu stellen. Die Erweiterung Snowfall erscheint am 14. November 2017. Natürlich gibt es einen neuen Trailer um euch auf die kommende Jahreszeit im Spiel einzustimmen:

Snowfall Features: – Wettereffekte erweitern bestehende Karten. Regen und Nebel als herbstliche Vorboten des Winters ziehen über die Städte. Eine Kaltfront bestimmt das Geschehen rund um Schneepflüge, Straßeninstandhaltung und mehr auf der neuen Winterkarte. – Neue Fahrzeuge erweitern den Pool der Verkehrsmittel. Neue Straßenbahnen und ein vereinfachtes Management der öffentlichen Transportsysteme entlasten die Bürgermeister. – Wohlig warme Wohnungen sind das Ziel aller Bürgermeister! Um dies zu erreichen, umfasst die Erweiterung neue Möglichkeiten die Gebäude der Stadt zu beheizen. Quelle: Paradox Interactive via Pressemitteilung