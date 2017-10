Project Cars 2 – Zweiter Patch 2.0 ab jetzt verfügbar

Der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment Europe und das Entwicklerstudio Slightly Mad Studios haben den zweiten Patch für Project Cars 2 angekündigt. Für PlayStation 4 und PC ist der Patch bereits verfügbar, die Veröffentlichung für Xbox One folgt demnächst. Mit dem Patch werden viele Features verbessert und Spielefehler behoben. Eine vollständige Liste der Patchnotes könnt ihr auf der offiziellen Seite finden.

Neue ESL-Season im Oktober

Darüber hinaus startet am 22. Oktober 2017 die neue Season des ESL Go4 Cups für Project CARS 2. Dieser knüpft an die erfolgreiche letzte Season des Project CARS ESL Go4 CUPs an. Die World Finals wurden auf der gamescom 2017 ausgetragen. Project Cars 2 ist bereits für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.

Quelle: Bandai Namco via Pressemeldung