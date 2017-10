Pokémon Championship – Registrierungen für die europäischen Internationalmeisterschaften ab sofort möglich

Pokémon-Spieler und -Fans aus der ganzen Welt werden vom 17.–19. November 2017 in London im ExCeL zu den europäischen Pokémon-Internationalmeisterschaften der Saison 2018 erwartet. Spieler, die um Ruhm, Championship Points und andere Preise im Pokémon-Sammelkartenspiel oder in den Pokémon-Videospielen kämpfen möchten, können sich für diese bedeutende Veranstaltung jetzt hier registrieren: https://www.pokemon.com/de/play-pokemon/internationalmeisterschaften/2018/ueber/

Jetzt für die Pokémon Championship Europe anmelden

Bei den europäischen Internationalmeisterschaften haben die Spieler des Pokémon-Sammelkartenspiels außerdem zum ersten Mal die Möglichkeit, Karten aus der neu veröffentlichten Erweiterung Schimmernde Legenden in ihr Deck einzubauen, da diese Erweiterung jetzt erstmals bei Internationalmeisterschaften zulässig ist. Eine Reihe von Nebenveranstaltungen für nicht wettbewerbsorientierte Spieler findet am 18. und 19. November zur gleichen Zeit wie die Wettbewerbe der Meisterklasse, Junioren und Senioren statt. Weitere Informationen über diese Nebenveranstaltungen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Quelle: The Pokémon Company via Pressemeldung