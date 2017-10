Past Cure – Phantom 8 Studio gibt Veröffentlichungstermin seines Action-Stealth-Thrillers bekannt

Mit Stolz verkündet Phantom 8, dass PAST CURE am 2. Februar 2018 für diverse Plattformen erscheinen wird. Gemeinsam mit Partnern einigte man sich auf den 2. Februar 2018 als Veröffentlichungsdatum für Past Cure. Das Spiel wird weltweit im PlayStation Store und im Xbox Store sowie auf Steam verfügbar sein. Darüber hinaus sind Hardcopy-Versionen für den Einzelhandel in Europa, den Nahen Osten, Neuseeland, Australien, Korea wie auch Nord- und Südamerika vorgesehen.

Past Cure erscheint im Februar 2018

Dabei wird Past Cure in der Ausgangssprache Englisch verfügbar sein und bietet folgende, lokalisierte Untertitel an: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Koreanisch, Russisch, Japanisch, traditionelles Chinesisch und vereinfachtes Chinesisch. Das gewählte Veröffentlichungsdatum gewährt dem Studio zusätzliche Zeit, um Past Cure auf einen noch besseren Entwicklungstand bringen zu können und damit das Spielerlebnis weiter zu verfeinern. Die Pre-Order-Phase von Past Cure beginnen in Kürze.

