Need for Speed Payback – Neuer Story Trailer

Electronic Arts hat heute einen neuen Trailer zum kommenden Need for Speed Payback veröffentlicht. Der Trailer gibt dabei einen kleinen Vorgeschmack auf die spielbaren Charaktere die euch erwarten werden.

Need for Speed Payback lässt euch drei Charaktere spielen

Im nächsten Teil der Need for Speed Reihe folgt ihr einer Story, die sehr an Fast and Furious erinnert. Eine Gruppe von drei Personen die ihr kontrollieren könnt, stellen sich gegen ein „The House“ genanntes Kartell. Als Tyler „Ty“ Ramirez, Jessica „Jess“ Miller oder Sean „Mac“ McAlister werdet ihr die Reifen qualmen lassen um dem Kartell das Handwerk zu legen.

Quelle: Need for Speed (via Youtube)