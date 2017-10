Gran Turismo Sport – Demo fährt Erfolg ein

Vor einigen Tagen erschien die Demo zu Gran Turismo Sport im Playstation Store. Polyphony Digitals Racer Sim wurde so oft von Fans heruntergeladen, dass die Demo allein einen respektablen Erfolg einfahren konnte.

In einem Tweet zeigte sich Kazunori Yamauchi erstaunt über die hohen Spielerzahlen. Die Demo konnte mehr als eine Million Spieler verzeichnen, was für eine reine Demo beachtenswert ist. Problematisch ist allerdings die Server Situation denn einige Spieler berichten von teilweise schlechten Verbindungen. Da der neue Titel in der Reihe fast dauerhaft eine Onlineverbindung benötigt, sollte sich der Entwickler hier um Verbesserung bemühen.

I was surprised to see over 1 million players off the bat in the Open Beta. #GTsport

— 山内 一典 (@Kaz_Yamauchi) 12. Oktober 2017