World of Warplanes – Update 2.0 ist live

World of Warplanes erhält das größte Update seit dem Release des Titels vor knapp vier Jahren und schickt die Piloten auf neue Abenteuer: Veränderte Spielmechaniken, ein brandneuer Modus, überarbeitete Flugzeugklassen und die von den Spielern gewünschten Bomber stehen seit heute auf den Live-Servern bereit.

Neuerungen in World of Warplanes

Mit dem Conquest-Modus wird der Fokus in World of Warplanes von den direkten Kämpfen aus dem Deathmatch verschoben und es gilt für die Spieler, durch Zusammenarbeit und taktische Überlegenheit spezielle Sektoren auf der Karte zu erobern und zu halten. Der Ausgang einer Luftschlacht hängt dadurch weniger von den persönlichen Fähigkeiten der einzelnen Piloten ab und fordert koordiniertes Teamplay der unterschiedlichen Flugzeugklassen.

Alle Klassen wurden überarbeitet und haben nun spezifische Rollen in den Matches, wobei jede Klasse natürlich ihre eigenen Vor- und Nachteile mit sich bringt. So ist es auch mit den Bombern, eine von den Spielern seit längerer Zeit gewünschte neue Klasse, die mit dem Update 2.0 in die Staffel der verschiedenen Flugzeugtypen Einzug erhält.

Ein weiterer Wunsch der Community war es, die Matches dynamischer zu gestalten. Ein Punkt für die Umsetzung dieser Forderung ist der in Update 2.0 eingeführte Respawn während der Matches, wodurch Piloten, nachdem sie ihr Flugzeug im Kampf verloren haben, nun weitere Chancen erhalten, ihr Team zu unterstützen und weiter am Gefecht teilzunehmen. Neben anderen Verbesserungen wurden natürlich auch die Grafiken und der Sound überarbeitet, um die Luftgefechte mitreißender und spannender zu gestalten.

„Wir sind stolz das Ergebnis der harten Arbeit des Teams zu präsentieren“, so Andrew Zhugar, World of Warplanes Publishing Director. „Jede Verbesserung, jede Veränderung wurde durch intensive Diskussionen mit unserer treuen Community erzielt. Sie haben es erst möglich gemacht, Update 2.0 vorzubereiten und heute zu starten.“

Quelle: Wargaming via Pressemeldung