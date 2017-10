This Is the Police – Am 24. Oktober nun auch für die Nintendo Switch

This Is the Police erscheint am 24. Oktober 2017 endlich auf für die Nintendo Switch. Damit ist der Titel der insgesamt vierte Titel, der auf der Nintendo Switch eine Altersfreigabe ab 16 Jahren bekam. Eine physikalische Version ist für den 5. Dezember 2017 geplant. Schnappt Euch Euren Joy-Con und helft Jack Boyd, Chef der Polizei von Freeburg, dabei, Verbrechen zu bekämpfen, den Bürgermeister, die Mafia, die Gewerkschaft und jedem anderen auf den Nerv zu gehen.

Quelle: THQ Nordic via Pressemeldung