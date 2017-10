The Surge – Das Fire & Ice Weapon Pack bringt 10 neue Waffen

Das dystopische Action-RPG The Surge sprudelt nur so über vor futuristischen Waffen, mit denen ihr euch eurer Gegner entledigen könnt. Nun kommen mit dem ersten DlC-Paket des Spiels gleich zehn neue Waffen dazu. Um sie zu erhalten, müsst ihr sie jedoch euren Gegnern aus den toten Händen reißen. Der besondere Clou dieses Packs (der Name verrät es): Alle Waffen verwenden entweder Feuer oder Eis.

Verbrennt eure Gegner oder macht sie kalt

Die Verteilung der beiden Elemente wird in The Surge gerecht aufgeteilt. So wird es also fünf Feuer- und fünf Eis-Waffen geben. Die Feuerwaffen machen hohen physischen, allerdings nicht so großen elementaren Schaden. Bei den Eiswaffen ist es wiederum genau umgekehrt. Um die Waffen zu finden, müsst ihr nach der Installation des DLC-Packs einfach nur in euer Inventar schauen und euch dort den CREO Newsletter sowie die Sicherheitsmemo durchlesen und euch schließlich zu den angegebenen Orten aufmachen. Das Fire & Ice Weapon Pack ist jetzt kostenlos für PC, PS4 und Xbox One verfügbar, ein weiterer DLC für The Surge namens „A Walk in the Park“ wird noch in diesem Jahr erscheinen.

