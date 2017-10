Nachdem das letzte Star Ocean nicht ganz überzeugen konnte, hat Square Enix jetzt ein Remaster eines früheren Teils angekündigt. Star Ocean The Last Hope wird einer Überarbeitung unterzogen.

Star Ocean The Last Hope Remaster angekündigt

Zuerst in 2009 veröffentlicht, soll The Last Hope in einer Remaster Version für PS4 erscheinen. Sowohl bei Fans als auch bei Kritikern kam der Titel damals recht gut an. Aktuell gibt es aber leider noch keine Informationen zu einem möglichen Release Termin. Laut Square Enix ist der Titel aber aktuell schon in spielbarer Form, daher sollte ein finaler Release allerdings nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Zusätzlich wurde auch bestätigt, dass der Titel 4K auf der PS4 Pro unterstützen wird.

Quelle: siliconera.com