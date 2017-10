PES LEAGUE – Offizieller UEFA Champions League eSports Wettbewerb startet morgen

Die Online Qualifikation für die PES LEAGUE Online Championship 2018 Season 1 startet am morgigen Donnerstag, den 12. Oktober. In dieser Qualifikation haben Spieler die Möglichkeit, sich für die „Asien Runde“ zu qualifizieren, welche die erste von drei Runden an Wettbewerben ist, die in das Finale der PES LEAGUE WORLD TOUR 2018 münden. Die Asien Runde findet in Tokio im Januar 2018 statt.

In der Asien-Runde, die im Januar 2018 in Tokio stattfindet, treten 16 Spieler gegeneinander an und kämpfen um die ersten Punkte der Tour. Die acht Top-Spieler der letztjährigen PES LEAGUE sind automatisch für den Event in Tokio qualifiziert. Acht zusätzliche Spieler werden basierend auf ihren Erfolgen in der PES LEAGUE Online Championship 2018 Season 1 ausgewählt – dem Wettkampf, der am morgigen 12. Oktober 2017 startet. Ab der Amerika-Runde, die für das Frühjahr 2018 geplant ist, liefern sich Spieler auch im neuen Koop-Modus einen spannenden Wettbewerb.

Quelle: Konami Digital Entertainment B.V. via Pressemeldung