NACON – Neuer offiziell lizensierter Controller erscheint für PlayStation 4

Die Marke NACON erweitert ihr Sortiment an Gaming-Zubehör fortwährend und kündigt im Zuge dessen einen neuen, kabelgebundenen Controller für PlayStation 4 an, der offiziell durch Sony Interactive Entertainment Europe lizenziert wurde. Mit dem Touchpad, einem Stereo-Kopfhörer-Anschluss und Vibrationsmotoren bietet der neue PS4 Controller von NACON eine gute Grundausstattung für jüngere Spieler und alle, die kleinere Controller bevorzugen. Seine Ergonomie sorgt für ein komfortables Gaming-Erlebnis. Der PS4 Controller Color Edition verfügt über eine Soft-Touch-Oberfläche und ist in einer Reihe von Farben erhältlich: Schwarz, Grau, Rot, Blau und Orange. Ebenfalls ab November wird der Controller als Light Edition in den Farben Blau, Grün und Rot erhältlich sein. Diese verfügt über eine zusätzliche farbige LED-Beleuchtung.

Technische Details der neuen PS4 Controller von NACON

drei Meter langes Kabel vom Controller zur PlayStation 4

zwei Vibrationsmotoren

SHARE-, OPTION- und PS-Tasten

Touchpad

LED-Spielerstatus-Anzeige*

3,5mm-Stereo-Kopfhöreranschluss

Soft Touch-Finish oder transparentes Gehäuse mit LED*-Beleuchtung

PC**-kompatibel via X-Input

* LEDs haben mit PlayStation Camera keine Funktion.

** PC-Kompatibilität von Sony Interactive Entertainment Europe weder getestet noch unterstützt.

NACONs neue PS4 Controller der Color und Light Edition werden ab November 2017 unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter der Marke NACON zu einem UVP von 39,99 Euro erhältlich sein.

Quelle: NACON via Pressemeldung