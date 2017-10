Mittelerde: Schatten des Krieges – Ab heute erhältlich

Warner Bros. veröffentlicht heute Mittelerde: Schatten des Krieges für Xbox One, PS4 und PC. Das von Monolith Productions entwickelte Game erweitert das innovative Nemesis-System, mit dem Spieler ihre eigene persönliche Welt erschaffen und erleben können, die bei jeder Spielsitzung einzigartig ist. Mittelerde: Schatten des Krieges setzt die Geschichte von Mittelerde: Mordors Schatten fort. Talion und Celebrimbor kehren zurück und müssen einen neuen Ring der Macht schmieden und sich in einer monumentalen Schlacht um Mittelerde gegen die tödlichsten aller Feinde zu stellen.

„Wir haben unglaublich hart daran gearbeitet, Mittelerde: Schatten des Krieges in jeder Dimension zu erweitern, einschließlich der offenen Welt, den RPG-Systemen, der wesentlichen Gameplay-Elemente und natürlich der persönlichen Geschichten der Spieler, die durch das erweiterte Nemesis-System geschaffen werden“, sagt Michael de Plater, Vice President Creative, Monolith Productions. „Als lebenslange Fans von Mittelerde und allem, was dazu gehört, sind wir dankbar für die Ehre, die großartigste Fantasie-Welt aller Zeiten zum Leben erwecken zu können, und sie auf eine neue Art und Weise für Fans und Neulinge zu erschaffen. Wir können es kaum erwarten, die fantastischen Geschichten zu sehen, die Spieler erschaffen und teilen werden, wenn sie alles, was Mittelerde: Schatten des Krieges zu bieten hat, erleben.“