Warcraft 3: Reign of Chaos / The Frozen Throne – Epischer Kampf von Fan Remastered

Jedes Spiel und jedes Genre hat sie und würde ohne sie ziemlich alt aussehen. Die Rede ist von Fans. Und zwar nicht nur von den Fans, die das Spiel einmal spielen und dann weg legen. Sondern den richtigen Fanboys, welche nach über 15 Jahren immer noch in die Welt ihrer Lieblingsspiele eintauchen.

My Life for the Horde!

Warcraft 3: Reign of Chaos, beziehungsweise The Frozen Throne haben schon Rund 15 und 14 Jahre auf dem Buckel. Und dennoch gibt es Fans, welche das Spiel heute noch spielen und mit dem Universum beschäftigen. So hat der Youtuber Ivan Kuzkin eine epische Kampfszene aus der Erweiterung The Frozen Throne remastered. SPOILERWARNUNG!!! Für alle, die Warcraft 3 und The Frozen Throne noch nicht gespielt haben, dies aber noch machen wollen!

Quelle: Ivan Kuzkin (via Youtube)