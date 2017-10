Trails of Cold Steel III – Schwache Verkäufe durch fehlende Vita Version

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III ist der neueste Teil in der überaus beliebten JPRG Reihe. Gerade die Vita Community hat sich als größter Supporter der Reihe erwiesen. Für den dritten Teil hatte man sich gegen eine Vita Version entschieden, offenbar eine sehr schlechte Idee.

Trails of Cold Steel III Verkäufe leiden unter fehlender Vita Version

Wie die japanische Statistikfirma Media Create bestätigt, leiden die Verkäufe des neuesten Teils der Reihe unter der PS4 Exklusivität. Teil 2 konnte in der ersten Woche 152.000 Exemplare verkaufen, wobei 86.000 auf die Vita Version entfielen. Aktuell stehen die Verkäufe des neuen Teils nur bei 87.261 Exemplaren. Media Create beschreibt zudem, dass die Nachfrage nach einer Vita Version noch immer enorm hoch ist und daher schmerzvolle Verluste zu erwarten sind.

Quelle: Media Create