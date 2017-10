Jurassic World Evolution – Erste In-Game Szenen

Während der gamescom bekamen wir zum ersten Mal Jurassic World Evolution zu sehen. Frontier Developments kündigte den Titel mit einem Trailer an, leider ohne dabei echte In-Game Grafik zu zeigen. Dieser In-Game Optik Trailer wurde jetzt aber nachgeliefert.

Jurassic World Evolution zeigt erstes In-Game Material

Im ersten Trailer mit In-Game Material sehen wir eine Vielzahl an Urzeitechsen in hübschen, üppig bewachsenen Gebieten umherlaufen. Vom eigentlichen Gameplay gibt es leider nichts zu sehen. Die Dinos selbst sehen aber schon extrem gut aus. Hoffen wir mal, dass es bald mehr Informationen zum eigentlichen Gameplay geben wird. Im Sommer 2018 soll das Spiel für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Quelle: JurassicWorldEvolution (via Youtube)