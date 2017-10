Friday the 13th: The Game – Neues Update zum Freitag, den 13.

Gibt es eigentlich ein besseres Datum als Freitag, den 13., um ein neues Update für Friday the 13th: The Game herauszubringen? Natürlich nicht, denken sich auch die Entwickler von IllFonic und tun nun genau dies. Und so erscheint am kommenden Freitag nicht nur die Retailversion, sondern auch ein kostenloser DLC mit neuem Killer und neuer Map.

Jason IV mit Mordlust

Der neue Killer ist natürlich eine alternative Version von Jason. Fans haben schon lange die Version des vierten Films aus dem Jahre 1984 gefordert, und nun tritt er dem Gemetzel in Friday the 13th: The Game bei. Des Weiteren wird eine neue Map veröffentlicht, das Anwesen der Familie Jarvis. Erstmals wird es auch im Spiel regnen, so soll die Horrorstimmung noch einmal auf das Maximum geschraubt werden. Die Updates erscheinen, wie bereits erwähnt, am kommenden Freitag, den 13. Oktober, kostenlos für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Gun Media via Youtube