Batman: The Telltale Series – Bild von echter Leiche in zweiter Episode enthalten

Das Foto einer echten Leiche hat sich in die zweite Episode von Batman: The Telltale Series eingeschlichen. Dass Batman Mordfälle aufklärt, ist ja nichts ungewöhnliches, doch echte Tode werden eher selten in Spiele eingebaut. Das Foto zeigt den russischen Botschafter Andrei Karlov, welcher im vergangenen Dezember in der Türkei von der Polizei erschossen wurde. Das Foto seiner Leiche ging durch die Medien und fand nun aus Versehen auch seinen Weg in Batman: The Telltale Series.

SO TELLTALE BATMAN JUST USED THE IMAGE OF THAT MURDERED RUSSIAN DIPLOMAT IN THEIR GAME AND THOAUAHAHAAHAHHAHAHAAAAHAAAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAA pic.twitter.com/QqhjyFQfP1 — Bro Team Pill (@BroTeamPill) October 5, 2017

Telltale wird den Fehler schnell beheben

Im Spiel selbst geht es um eine Mission, bei der ein Raubüberfall aufgeklärt werden muss. Sicherheitskameras zeigen mehrere Leichen und eine davon war nun eben Karlov. Telltale selbst meldete sich nun auch zum Thema zu Wort.

„Heute morgen wurde dem Spiel ein Update zugefügt, welches das Foto auf allen Plattformen entfernt. Wir bedauern diesen Vorfall zutiefst und treffen alle nötigen Vorkehrungen, damit wir unseren hohen Standards in der Produktion und der Qualitätssicherung beibehalten.“

