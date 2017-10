ARMS – Trailer zu Version 3.2 mit neuem Charakter

Nintendo hat auf seinem offiziellen Youtube-Account einen neuen Trailer zum Kampfspielspaß ARMS für die Nintendo Switch veröffentlicht. In diesem Video sind die Neuerungen zum Update 3.2 zu sehen, welches viele neue Features mit sich bringt. Unter anderem sollen Buttons als Belohnungen für besondere Leistungen integriert werden, die als eine Art Achievement-System dienen sollen. Hier könnt ihr einen Blick auf Nintendos Trailer werfen:

Besonders interessant ist jedoch die Tatsache, dass am Ende des Videos eine andere Farbvariante von Spring Man zu sehen ist, welche auf eine boshaftere Version schließen lässt. Wann das Update die Switch erreichen wird und was die Neuerungen im Detail sind, werden wir wohl erst in den kommenden Tagen erfahren. Bislang wurde der Zeitraum der Veröffentlichung des Updates lediglich auf Oktober 2017 gesetzt.

#ARMS Ver. 3.2 erscheint noch in diesem Monat. Sammelt Buttons und… He, ist das Spring Man?!https://t.co/h61SECkDe4 — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) October 8, 2017

