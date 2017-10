Yomawari Midnight Shadows – Diese Gestalten lauern euch auf

NIS America hat einen neuen Trailer zu Yomawari Midnight Shadows veröffentlicht. Im Sequel zum Horror Game mit dem niedlichen Artstyle, steuert ihr diesmal zwei Mädchen durch die Schrecken der Nacht.

Yomawari Midnight Shadows hat einige Schrecken zu bieten

Die beiden Mädchen Yui und Haru verlaufen sich in der Nacht, nachdem sie sich gemeinsam ein Feuerwerk angeschaut haben. Plötzlich voneinander getrennt müsst ihr die beiden sicher durch die Schrecken der Nacht bringen. Dabei warten allerhand grausige Gestalten, Geister und Gefahren in den Schatten auf euch. Das Sequel soll am 27. Oktober für PS4, PS Vita sowie PC erscheinen.

Quelle: NIS America (via Youtube)