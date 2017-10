WoW Legion – Fliegen auf Argus?

Das Streitthema Nummer eins in World of Warcraft. Das Thema fliegen spaltet die Community wie kaum ein anderes. Es gibt Spieler die stört es eigentlich nicht, wenn in neuen Gebieten und Zonen das fliegen nicht freigeschaltet ist, wiederum gibt es natürlich auch Spieler die Blizzards Entscheidung in Bezug auf ein Flugverbot in neuen Zonen unverständlich finden. Diese Debatten sind nun nachdem mit Patch 7.3. Argus und somit ein neues Gebiet ins Spiel gekommen sind, wieder neu entfacht.

Blizzard fährt auf Argus bisher die gleiche Schiene wie in den letzten neuen Gebieten auch. Zu Beginn ist das fliegen in neuen Zonen gesperrt und kann durch einen langwierigen Erfolg freigeschaltet werden. Doch mit der Ankündigung von Argus, stand zum ersten mal seit langem ein dauerhaftes Flugverbot im Raum. Das sorgte für einen lauten Aufschrei in der WoW-Community, schließlich haben sich die WoW Spieler mittlerweile an das Fliegen gewöhnt und fordern diesen Luxus verständlicher Weise auch in neuen Gebieten. An den Umstand, dass zu Beginn eines neuen Gebietes das Fliegen noch gesperrt bleibt, hatten sich die meisten gewöhnt, doch wie verbleibt der Sachverhalt nun auf Argus und könnte die Entscheidung über das Fliegen auf Argus ein Ausblick auf die Flug-Zukunft von World of Warcraft werfen?

Fliegen auf Argus wird es nicht geben

Im vergangenen Developer Q&A mit dem Game Director Ion Hazzikostas kam das Thema „Fliegen“ ein weiteres Mal auf.Dort fragte ein User, ob das Fliegen vielleicht durch einen kleineren Patch auf Argus freigeschaltet werden würde. Hazzikostas antwortete darauf, dass Argus mit der Absicht entwickelt und designed wurde, dass man auf dem Planeten nie wird fliegen können. Die Entwickler möchten einfach eine andere Wahrnehmung der Spielwelt ermöglichen, welche durch das Fliegen verloren gehen würde. Um den Spielern aber auch weiterhin einen schnellen und komfortableren Weg der Fortbewegung auf Argus zu ermöglichen, wurden die Teleporter eingerichtet.

Quelle: mmo-champion