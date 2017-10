Super Mario Odyssey – Extended Overview Trailer kurz vor Release

Lange ist es nicht mehr hin, bis wir mit Mario in Super Mario Odyssey die Welt erkunden können. Und so kurz vor Release, immerhin sind es nur noch 20 Tage, gibt es noch einmal einen Übersichtstrailer, der auch die letzten Details von Marios neuem Abenteuer preisgibt.

Alle Details enthüllt

Es gibt ja zwei Arten von Fans. Die einen wollen so wenig wie möglich von einem Spiel sehen, um sich während des Spielens noch überraschen lassen zu können. Für alle anderen, die so viel wie möglich über Super Mario Odyssey wissen wollen, bevor es herauskommt, ist der neueste Trailer genau das Richtige. Er fasst die Story, für Mario-Spiele ja das Wichtigste, ausführlich zusammen, erklärt alle Features eures Kumpanen Cappy und zeigt euch Minispiele, Kleidungsshops und Features wie das Fotoschießen, den 2-Spieler-Modus und den Assist-Modus. Super Mario Odyssey erscheint dann endlich am 27. Oktober.

Quelle: Izuniy via Youtube