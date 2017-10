Pokémon GO – Die dritte Generation

Während die Trainier in Pokémon GO ihren Focus aktuell auf den Raid gegen Suicune legen, ist die nächste Generation von Pokémon bereits in den Startlöchern. Endlich gibt es auf Pokemongobhub neue Neuigkeiten zu Anorith und Barschwa sowie ihren Evolutionsstufen Armaldo und Milotic. Wir haben uns die Werte mal genauer angeschaut und wollen euch diese natürlich nicht vorenthalten.

Pokémon Typ Maximale CP Angriff Verteidigung HP Anorith Gestein/Käfer 1310 176 100 90 Armaldo Gestein/Käfer 2675 222 242 150 Barschwa Wasser 220 22 104 40 Milotic Wasser 2967 192 242 190

Außerdem kommen die Pokémon mit folgenden Attacken:

Armaldo : Antik-Kraft – Gestein, Bodyslam – Normal, Felswurf – Gestein, Steinhagel – Gestein, Steinkante – Gestein, Kreuzschere – Käfer, Ergänzungen: Zermalmklaue – Normal, Klauenwetzer – Unlicht, Katapult – Gestein

: Antik-Kraft – Gestein, Bodyslam – Normal, Felswurf – Gestein, Steinhagel – Gestein, Steinkante – Gestein, Kreuzschere – Käfer, Ergänzungen: Zermalmklaue – Normal, Klauenwetzer – Unlicht, Katapult – Gestein Milotic: Nassschweif – Wasser, Lake – Wasser, Drachenpuls – Drachen, Hydropumpe – Wasser, Hyperstrahl – Normal, Siedewasser – Wasser, Wickel – Normal, Ergänzungen: Wasserring – Wasser, Wickel – Normal, Taucher – Normal, Hagelsturm – Eis, Dunkelnebel – Eis, Surfer – Wasser, Wasserfall – Wasser, Whirlpool – Wasser

Quelle: pokemongohub