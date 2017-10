Overwatch – Neue Halloween Skins

Halloween steht vor der Tür und schon in drei Tagen, also am 10. Oktober startet das Overwatch Halloween Terror 2017 Event. Auch dieses Jahr wird es neue und nur für dieses Event erhältliche Skins geben, aber auch die alten Gimmicks werden wieder ihren Weg ins Spiel finden. Unter anderen wird es wieder den Spielmodus „Junkensteins Rache“ geben, in denen sich die Spieler einer Horde von Zombies in den Weg stellen müssen.

Halloween Terror 2017

Wie bei allen anderen Overwatch Events auch, wird es wieder spezielle Lootboxen geben. Diese sind ausschließlich während der Events erhältlich und können daher die entsprechenden Halloween Skins, Siegerposen, Voicelines und vieles mehr enthalten. Wie es mit den alten Skins für das Halloween Event aussieht, ist offiziell noch nicht klar, wenn man von den anderen Events ausgeht, werden diese aber zum reduzierten Preis für Credits angeboten, daraus folgt, dass die neuen Skins den dreifachen Preis haben werden. Wie diese neuen Skins aussehen, wird nun nach und Nach bekannt, wir haben Sie natürlich für euch aufgelistet.

Vampir Mei

Dämonin Symmetra

Cthulhu Zenyatta

Quelle: reddit