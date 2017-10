Mittelerde Schatten des Krieges – Massiver PC Download

Es überrascht heute nicht mehr, wenn Spiele enorme Downloadgrößen haben. Mittelerde Schatten des Krieges wird euch aber einiges an Speicher und Bandbreite kosten um auf euren PC zu kommen.

Wer Talions neues Mittelerde Abenteuer auf dem PC spielen möchte, sollte besser kein Datenlimit haben. Dan Stapleton von IGN postete einen Tweet mit der aktuellen Größe des PC Downloads. Ganze 97,7GB werdet ihr herunterladen müssen bevor es losgehen kann. Zum Vergleich die PS4 Pro Version verschlingt immer noch mit 69,93GB eurer Festplatte. Den größten Teil des Downloads werden dabei wohl die 4K Assets ausmachen.

Shadow of War might be the single biggest download (at launch) I’ve ever seen. A lot is 4K video, plus a TON of uruk voice acting. pic.twitter.com/QqaZCX9oFi

— Dan Stapleton (@DanStapleton) 6. Oktober 2017