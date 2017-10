God Eater 3 – Story and Gameplay im Trailer

Wenig überraschend ist aus Bandai Namcos God Eater Project jetzt God Eater 3 geworden. Überrascht hat aber der Release eines passenden Trailers der nicht nur Charaktere sondern auch Gameplay zeigt.

God Eater 3 zeigt sich zum ersten Mal

Der Trailer enthüllt dabei nicht viel, lediglich einen Reisenden in Handschellen und anrückende Aragami mit ein paar neuen Typen. Was aber deutlich ist, ist die verbesserte Optik gegenüber den Vorgängern die ihren Ursprung auf der PSP hatten. Der Trailer gibt darüber hinaus keinerlei Hinweise auf mögliche Plattformen oder ein mögliches Releasedatum für den Titel. Hoffen wir mal, das bald weitere Informationen in Bezug auf Release und Plattformen folgen werden.

Quelle: Bandai Namco Entertainment (via Youtube)