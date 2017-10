Friendly Fire – Gronkh und Co. spielen wieder für den guten Zweck

Erik „Gronkh“ Range ist wohl Deutschlands bekanntester Gaming-Youtuber und diesen Status verwendet er auch hin und wieder mal, um etwas für den guten Zweck zu tun. Aus diesem Anlass fanden in den vergangenen zwei Jahren auch die Friendly Fire Charity Streams statt, in denen Gronkh mit bekannten Youtube-Kollegen wie PietSmiet und PhunkRoyal gemeinsam zockte und dabei Spenden von der Community sammelte. Beim vergangenen Friendly Fire wurden dabei über 300.000 € für den Bundesverband Deutsche Tafel, Vier Pfoten und das Tierheim Herzsprung gesammelt. Und dieses Event geht jetzt in die dritte Runde.

Aller guten Dinge sind drei

Ein sehr emotional aufgezogener Trailer kündigt nun Friendly Fire 3 an. Details über die Abläufe sind nicht bekannt, oft wissen die Teilnehmer selbst nicht, was alles in den 12 Stunden passieren wird. Die einzig zählbare Information ist das Datum, an welchem der Stream stattfinden soll. Am Samstag, den 02. Dezember, soll es soweit sein.

Quelle: Gronkh via Youtube