Wild Buster: Heroes of Titan – Serious Sam schließt sich Duke Nukem an

Sam Stone lässt Erzschurke Mental und seine Anhänger hinter sich und gönnt sich sein lang ersehntes Sci-Fi Mumbo-Jumbo fortan auf dem Planeten Titan. Durch die Zusammenarbeit mit Croteam bringt Insel Games einen weiteren legendären Videospielhelden in das Team des Action MMORPG Wild Buster: Heroes of Titan und macht das Spiel zum allerersten Titel, der Duke Nukem und Serious Sam als spielbare Figuren in einem Spiel vereint.

Serious Sam ist der zweite Held in Wild Buster

Die “Broken” ziehen sich besser schon einmal warm an, denn Insel Games sorgt mit dem berühmten Actionhelden Serious Sam für zusätzliche Feuerkraft im Sci-Fi Hack’n’Slash MMORPG Wild Buster: Heroes of Titan. Mit langjähriger Erfahrung in Alienbekämpfung mit unsinnig großen Waffen und stets einem Spruch auf den Lippen, ist Serious Sam wie geschaffen für das 12-köpfige Helden-Team. Zum ersten Mal in der Computerspielgeschichte treffen zwei der wohl bekanntesten Shooter-Stars lebend aufeinander: Spieler erhalten die einmalige Gelegenheit mit Sam an der Seite von Duke Nukem gegen die unbarmherzigen “Broken” zu kämpfen – oder im PvP gegen ihn anzutreten.

“Als wir Croteam auf der Gamescom berichtet haben, dass Duke Nukem zu den Wild Busters stößt, haben sie Sam sofort einen Erholungsurlaub auf dem Planeten Titan genehmigt”, erinnert sich Patrick Streppel, CEO von Insel Games. “Wir freuen uns, dass Croteam an unser neues Hack’n’Slash MMO glaubt und hoffen bald noch weitere Videospiel-Legenden aufzunehmen!”

Unterstützer der Indiegogo Kampagne spielen aktuell bereits eine Alpha Version, um dem Entwicklerteam mit wertvollem Feedback bei der Vorbereitung auf die Early Access Phase zu helfen. Serious Sam und Duke Nukem werden im Verlauf dieser als zwei von insgesamt 14 spielbaren und levelbaren Helden implementiert.

Quelle: InselGames via Pressemeldung