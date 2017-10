theHunter: Call of the Wild – Neues Winterjagdgebiet sorgt schon bald für neue Herausforderungen

Seit dem Release von theHunter: Call of the Wild für Xbox One und PlayStation 4 sind erst wenige Tage vergangen, da legen Avalanche Studios und Expansive Worlds auch schon mit neuen spannenden Inhalten für die im Februar 2017 erschienene PC-Version nach. Der Medved-Taiga Nationalpark zieht seine Inspiration aus der rauen, eis- und schneebedeckten Landschaft Sibiriens und wird Jagdfreunde mit sechs neuen Tierarten, unzähligen einzigartigen Landmarken und einer vollständig ausgearbeiteten narrativen Missionsstruktur begeistern.

Der Medved-Taiga DLC wird ab dem 17. Oktober 2017 zum Preis von 7,99 Euro auf Steam erhältlich sein.

Quelle: Astragon via Pressemeldung