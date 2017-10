The Evil Within 2 – PC Anforderungen bekannt

Passend zu Halloween wird Bethesda The Evil Within 2 an den Start bringen. Das Survival Horror Game wird dabei auch auf dem PC für Schockmomente sorgen und jetzt gibt es auch endlich die Spezifikationen, damit euer PC auch bereit ist.

Das muss euer PC können für The Evil Within 2

Wie bereits beim Vorgänger scheint auch das Sequel eurem PC einiges abzuverlangen. Wer allerdings nicht die höchste Auflösung braucht und mit weniger Effekten leben kann, sollte auch mit einem schwächeren PC in den Horrortrip starten können. Am 13. Oktober geht es zurück in den Albtraum.

Minimum:

OS: Windows 7/8.1/10 (64-bit Versionen)

CPU: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 oder besser

8 GB RAM,

40GB Festplatte

GPU: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD 7970 3GB oder besser

Empfohlen:

OS: Windows 7/8.1/10 (64-bit Versionen)

CPU: Intel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600X oder besser

16 GB RAM

40GB Festplatte

GPU: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 480 8GB oder besser

Quelle: Steam