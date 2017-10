Super Mario Odyssey – Japanischer Übersichts-Trailer zum 3D-Jump’n’Run

Nintendo hat einen neuen Übersichts-Trailer zu Super Mario Odyssey veröffentlicht, der die verschiedenen Inhalte des Spieles in einer groben Übersicht darstellt. Der fünf Minuten lange Clip zeigt unter anderem diverse Welten, Marios unterschiedliche Fähigkeiten und Marios neuen Begleiter namens Cappy.

Neuer Modus sorgt für Hilfe im Spiel

Auch das Odyssey Schiff findet seinen Platz im Trailer. Mario wird dieses Flugobjekt als Reisemöglichkeit zwischen den Welten nutzen. Ein sogenannter Schnappschuss-Modus sorgt dafür, dass ihr eure schönsten Momente in Super Mario Odyssey festhalten könnt. Mit von der Partie sind zudem kleine Minispiele, ein Zwei-Spieler Koop-Modus und ein neuer Hilfe-Modus, der euch durch Pfeile auf dem Boden durch das Spiel geleitet und Mario neue Orte in der Spielwelt entdecken lässt. Super Mario Odyssey erscheint am 27. Oktober für die Nintendo Switch.

Quelle: Nintendo 公式チャンネル (via Youtube)