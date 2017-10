Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series – Am 10. Oktober geht es in eine neue Runde

Nächste Woche geht es mit Episode Vier „Who Needs You“ in die nächste Runde. Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series ist zudem im Handel als Season-Pass-Disc erhältlich, die Episode Eins und den Download-Zugang zu allen weiteren Episoden enthält, sobald diese erscheinen.

Nachdem das Schicksal der Schmiede der Ewigkeit entschieden wurde, sind die Guardians so zerstritten wie noch nie. Neben dieser wachsenden Anspannung gibt es aber ein weitaus größeres Problem: wie kommen sie aus dieser dunklen und tückischen Höhle heraus, bevor sie bei lebendigem Leib gefressen werden? Wenn auch nur einer der Crew überleben soll, muss Star-Lord ihren Zusammenhalt wieder stärken. Doch die Rettung könnte letztendlich nur zu einem schrecklichen Preis möglich sein.

Am 10. Oktober geht es auf PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, iOS und Android weiter.

