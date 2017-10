Gran Turismo Sport – Komplette Liste der Fahrzeuge und Strecken veröffentlich

Rennspielfans und Auto-Enthusiasten dürfen sich mit der Veröffentlichung von Gran Turismo Sport für PlayStation 4 am 18. Oktober auf eine riesige Auswahl der begehrtesten Rennwagen und Strecken der Welt freuen. Mit mehr als 150 prestigeträchtigen Fahrzeugen und auf 17 unterschiedlichen Rennkursen in verschiedenen Layouts können Spieler in die Rolle eines echten Fahrers schlüpfen. Die Auswahl der Sportwagen reicht dabei von hochgezüchteten Straßenwagen bis hin zu exklusiv in Gran Turismo Sport verfügbaren Vision Cars, die nur für das Spiel entwickelt wurden.

Komplette Strecken- und Layoutliste von Gran Tursimo Sport

Alsace – Village

Alsace – Village II

Autodrome Lago Maggiore – GP

Autodrome Lago Maggiore – GP II

Autódromo De Interlagos

Blue Moon Bay Speedway

Blue Moon Bay Speedway II

Brands Hatch Grand Prix Circuit

Brands Hatch Indy Circuit

Broad Bean Raceway

Broad Bean Raceway II

Colorado Springs – Lake

Colorado Springs – Lake II

Dragon Trail – Seaside

Dragon Trail – Seaside II

Fishermans Ranch

Fishermans Ranch II

KYOTO DRIVING PARK – MIYABI

KYOTO DRIVING PARK – YAMAGIWA

KYOTO DRIVING PARK – YAMAGIWA II

Mount Panorama Motor Racing Circuit

Northern Isle Speedway

Northern Isle Speedway – Infield

Nürburgring 24h

Nürburgring GP

Nürburgring Nordschleife

Nürburgring Nordschleife Tourist Layout

Sardegna – Windmills

Sardegna – Windmills II

Suzuka Circuit

Suzuka Circuit East Course

Tokyo Expressway – Central Inner Loop

Tokyo Expressway – Central Outer Loop

Tokyo Expressway – East Inner Loop

Tokyo Expressway – East Outer Loop

Willow Springs International Raceway: Big Willow

Willow Springs International Raceway: Horse Thief Mile

Willow Springs International Raceway: Horse Thief Mile II

Willow Springs International Raceway: Streets of Willow Springs

Willow Springs International Raceway: Streets of Willow Springs II

Schon vor dem Release am 18. Oktober kann Gran Turismo Sport vom 09. Oktober bis 12. Oktober in einer kostenlos erhältlichen Demo ausprobiert werden.

Quelle: Sony Interactive Entertainment via Pressemeldung